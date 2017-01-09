Многотысячная акция протеста против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прошла на центральной площади Грозного. «Многотысячный митинг, инициированный...

На личной странице российского певца Александра Буйнова появилась свежая фотография, на которой находится в компании примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой....

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