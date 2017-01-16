Показ популярного ранее шоу «Прожекторперисхитон» может возобновиться уже в скором времени. На это намекает один из четырех ведущих бывшего некогда...
Известная российская телеведущая Ольга Бузова выразила слова поддержки певцу Алексею Воробьеву, которому изменила его девушка. Об этом она написала в...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Президент России Владимир Путин подписал указ, привязывающий заработные платы глав Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования к среднемесячным зарплатам сотрудников этих организаций. Соответствующий документ размещен на . Докум...
Черногория обвиняет гражданина России Эдуарда Широкова в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича «путем подстрекательства». Об этом сообщил специальный прокурор Велько Ратович. «В этом подозревается только Широков, речь идет о деянии путем подстрекательства. Кроме э...