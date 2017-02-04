Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в союз, что в результате может привести...

Ученые из Великобритании представили первые, как они выражаются, «реалистичные» планы по постройке полноценного квантового компьютера, размеры которого будут сопоставимы с футбольным полем, а цена будет...

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции

Мировые цены на нефть перешли к росту, несмотря на данные Минэнерго США об увеличении запасов «черного золота» в стране

80% экспертов и бизнесменов высказало мнение, что российская экономика выйдет из кризиса

Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование из Карелии в алтайскую колонию активиста Ильдара Дадина

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10 : 46

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Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил нисходящий импульс

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Минфин РФ предполагает девальвировать национальную валюту ориентировочно на 10 %

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Центробанк России подал иск в Арбитражный суд Ярославской области о банкротстве Булгар Банка