Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2017 году; их смогут получить около шести тысяч семей. Ранее Минстрой...
Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, решила с апреля остановить работу Липецкой кондитерской фабрики. «Такое решение было принято...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Недавно состоялось очередное судебное слушание по поводу завещания умершей миллионерши Людмилы Браташ. Напомним, у бездетной бизнесвумен осталась законная наследница – ее Однако помешал ей вступить в наследство актер Никита Джигурда. Он объявил о том, что крестная его сына Людмила Браташ вроде как ...
Водолазы МЧС России при подготовке к крещенским купаниям в Черном море обнаружили три авиабомбы и военный самолет времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточнятся, что авиабомбы, предположительно, принадлежат к типу ФАБ-100. Самолет же, по предварительным данным, оказ...