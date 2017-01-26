Решение проблем в социальной сфере не всегда требует колоссальных финансовых затрат, некоторые из них можно исправить качественным выполнением обязанностей, сообщил журналистам министр труда...

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию в РФ приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»....

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова рассказала о том, что стало причиной ее развода с гражданским супругом

IKEA в четверг, 26 января, объявит о снижении цен на 15–20%для жителей России

Внешэкономбанку, находящемуся под санкциями, вплоть до 2021 года нужна будет помощь государства в обслуживании внешнего долга,

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Участницы группы Silenzium продемонстрировали публике клип, снятый на заводе «Элсиб»

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Минобороны России в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало видео ко Дню инженерных войск