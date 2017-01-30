Международная организация по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвали Вашингтон сохранить лидирующую роль в деле защиты беженцев, говорится...

Премьер-министр Изриаля Биньямин Нетаньху поддержал план президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, об этом глава...

В силу вступило двустороннее Соглашение о статусе и условиях пребывания российской объединенной военной базы в Киргизии

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что средневзвешенная ставка тарифа «Платона» в 2017 году будет ниже предложенной Минтрансом

В аэропорту Нью-Йорка начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Дональда Трампа

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В силу вступило двустороннее Соглашение о статусе и условиях пребывания российской объединенной военной базы в Киргизии

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Биньямин Нетаньху поддержал план президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой

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В Петербурге водитель автомобиля Porshe помешал проехать машине скорой помощи, везущей экстренного больного

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Внешэкономбанку, находящемуся под санкциями, вплоть до 2021 года нужна будет помощь государства в обслуживании внешнего долга,