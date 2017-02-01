Фанаты Ольги Бузовой настроены серьезно, поэтому накануне в Сети появилась петиция о присвоении певице и звезде «Дома-2» звания народной артистки...

Дмитрий Маликов пожаловался, что тратит на дочку огромные суммы. Российский певец поделился этим на телешоу «Смак» с Ургантом. Маликов рассказывает,...

Петр Порошенко поручил вынести вопрос обострения ситуации в Донбассе в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН

Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, после которой по обвинению в получении взятки был задержан министр экономики России Алексей Улюкаев

Рынок акций РФ снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников Ракетно-космической корпорации «Энергия», связанных с аварией ракеты-носителя «Протон-М»

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По меньшей мере 65 человек пострадали в результате массового ДТП произошедшего во французском столичном регионе Иль-де-Франс

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В аэропорту Нью-Йорка начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Дональда Трампа