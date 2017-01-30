Премьер-министр Изриаля Биньямин Нетаньху поддержал план президента США Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, об этом глава...
Международная организация по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвали Вашингтон сохранить лидирующую роль в деле защиты беженцев, говорится...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Знаменитая телеведущая Ксения Бородина на днях приоткрыла лицо своей младшей дочери Теоны. Ее можно увидеть теперь в Instagram. Фанаты желали увидеть малышку, но Ксения Бородина тщательно скрывала от прессы лицо Теоны. Но не так давно она предоставила фанатам видео, на котором дочь показывает бегемо...
В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке начались протесты после того, как 12 человек были задержаны в соответствии с указом Дональда Трампа, запретившим въезд в страну для граждан семи мусульманских государств. Сотни демонстрантов собрались в зоне прилета терминала 4, скандируя: «Нет страху...