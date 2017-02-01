Дмитрий Маликов пожаловался, что тратит на дочку огромные суммы. Российский певец поделился этим на телешоу «Смак» с Ургантом. Маликов рассказывает,...
Фанаты Ольги Бузовой настроены серьезно, поэтому накануне в Сети появилась петиция о присвоении певице и звезде «Дома-2» звания народной артистки...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников Ракетно-космической корпорации «Энергия», причастных к аварии ракеты-носителя «Протон-М». Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренно...
По меньшей мере 65 человек пострадали в результате массового ДТП, произошедшего в ночь на 30 января на одном из шоссе во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщили источники в префектуре департамента Ивелин. «В аварию попали два пассажирских нешкольных автобуса, один полуприце...