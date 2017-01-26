Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию в РФ приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»....
Решение проблем в социальной сфере не всегда требует колоссальных финансовых затрат, некоторые из них можно исправить качественным выполнением обязанностей, сообщил журналистам министр труда...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
В Петербурге общественный резонанс вызвал видеоролик, на котором мужчина на внедорожнике представительского класса заставляет водителя переставить машину «скорой». В салоне в это время оказывали экстренную помощь пенсионерке. Как сообщили «РГ» в экстренных службах города, инциден...
Водолазы МЧС России при подготовке к крещенским купаниям в Черном море обнаружили три авиабомбы и военный самолет времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточнятся, что авиабомбы, предположительно, принадлежат к типу ФАБ-100. Самолет же, по предварительным данным, оказ...