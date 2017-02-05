Тариф для большегрузов в системе «Платон» будет единовременно повышен до 3,06 рубля за километр с нынешних 1,53 рубля с 15 апреля 2017 года, следует из постановления правительства,...
Баня и сарай провалились под землю в огороде у жителей поселка Вышков Брянской области, сообщают местные СМИ. Интернет-портал «» со ссылкой на очевидца происшествия пишет, что...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Российский актер Александр Соколовский, известный многим по популярным сериалам «Молодежка» и «Склифосовский» спас девушку,когда находился в Тайланде на отдыхе. Это была его знакомая, которая не очень удачно нырнула с водяной горки в бассейн. Удар о дно бассейна был довольно-таки сильный – девушка с...
Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии. Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (00.00 мск) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, ч...