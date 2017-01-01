Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что страна в целом заканчивает уходящий год с прекрасными результатами. Есть, однако, и определенные тяжелые моменты, главными из которых является снижение дохода среди населения. Тем не менее, удалось избежать «обвала», а бюджет текущего г...