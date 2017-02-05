Баня и сарай провалились под землю в огороде у жителей поселка Вышков Брянской области, сообщают местные СМИ. Интернет-портал «» со ссылкой на очевидца происшествия пишет, что...

Тариф для большегрузов в системе «Платон» будет единовременно повышен до 3,06 рубля за километр с нынешних 1,53 рубля с 15 апреля 2017 года, следует из постановления правительства,...

Сорин Гриндяну заявил, что правительство Румынии отменит указ о помиловании, спровоцировавший массовые протесты

Марин Ле Пен в воскресенье пообещала, что будет лишать французского гражданства лиц с двойным гражданством, представляющим угрозу для страны

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Украинские силовики повредили линию электропередачи, питающую Горловку

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Легендарная британская группа Black Sabbath завершает свои выступления

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С 15 апреля 2017 года тариф для большегрузов в системе «Платон» будет в два раза повышен

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Российский технический эксперт Алексей Губарев подал в суд на портал BuzzFeed за упоминание его имени в публикованном СМИ докладе

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Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование из Карелии в алтайскую колонию активиста Ильдара Дадина

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80% экспертов и бизнесменов высказало мнение, что российская экономика выйдет из кризиса

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Мировые цены на нефть перешли к росту, несмотря на данные Минэнерго США об увеличении запасов «черного золота» в стране

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Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции

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Глава КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку министра госбезопасности страны

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Ученые из Великобритании представили первые «реалистичные» планы по постройке полноценного квантового компьютера размером с футбольное поле

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Европейские сотовые операторы начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в Евросоюз

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Более двух тысяч заявок из разных регионов страны подано на «дальневосточный гектар» за 11 часов с момента старта третьего этапа реализации закона

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Вторая партия из 10 истребителей Су-35 будет поставлена в Китай в этом году

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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников Ракетно-космической корпорации «Энергия», связанных с аварией ракеты-носителя «Протон-М»

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Рынок акций РФ снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече, после которой по обвинению в получении взятки был задержан министр экономики России Алексей Улюкаев