Глава МИД КНР Ван И поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Новым годом, а также выразил готовность Китая укреплять сотрудничество...
Суд ужесточил меру пресечения одному из главных фигурантов дела об отравлении «Боярышником» в Иркутске после жалобы со стороны следователей, сообщила РИА Новости представитель СУ...
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что страна в целом заканчивает уходящий год с прекрасными результатами. Есть, однако, и определенные тяжелые моменты, главными из которых является снижение дохода среди населения. Тем не менее, удалось избежать «обвала», а бюджет текущего г...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Синоптики предупреждают москвичей о сильном ветре. Как сообщили в Росгидромете, в субботу в столице объявлено штормовое предупреждение. «31 декабря до 21:00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении. Автомобилистам рекомендовано ...
Глава МИД КНР Ван И поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Новым годом, а также выразил готовность Китая укреплять сотрудничество с Россией в 2017 году, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. В своей поздравительной телеграмме Сергею Лаврову глава МИД КНР отм...