Ученые из Великобритании представили первые, как они выражаются, «реалистичные» планы по постройке полноценного квантового компьютера, размеры которого будут сопоставимы с футбольным полем, а цена будет...
Европейские сотовые операторы в преддверии отмены роуминга внутри ЕС начали повышать межоператорские тарифы для операторов из стран, не входящих в союз, что в результате может привести...
Иван Цецерский недоумевает, почему до сих пор уголовное дело, по которому проходит Михаил Гавунас, так и не передано в суд. Он считает, что правоохранители просто недорабатывают и затягивают его. Иван Цецерский недавно поговорил с представителями средств массовой информации, и выразил крайнее ...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Замоскворецкий суд Москвы признал законным этапирование из Карелии в алтайскую колонию активиста Ильдара Дадина, осужденного за неоднократное нарушение правил пикетирования, передает корреспондент «Интерфакса». «В удовлетворении требований административного искового заявления Дадина и...
Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии. Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (00.00 мск) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, ч...