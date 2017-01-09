На личной странице российского певца Александра Буйнова появилась свежая фотография, на которой находится в компании примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой....
Многотысячная акция протеста против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) прошла на центральной площади Грозного. «Многотысячный митинг, инициированный...
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что страна в целом заканчивает уходящий год с прекрасными результатами. Есть, однако, и определенные тяжелые моменты, главными из которых является снижение дохода среди населения. Тем не менее, удалось избежать «обвала», а бюджет текущего г...
Как попытку шпионажа в пользу НАТО расценивают эксперты запрос фонда UCP Ильи Щербовича на получение конфиденциальной информации о финансовой деятельности государственной компании «Транснефть» за три последних года. Фонд UCP (United Capital Partners Advisors Limited) зарегистрирован на Каймановых...
Курс доллара на сегодня 20.12.2016. Еще вчера на валютных торгах было отмечено, что американская валюта начала плавно идти вниз, уступая позиции российскому рублю. Сегодня, 320 декабря, курс доллара находится на отметке в 61 рубль 79 копеек. Валютные торги накануне закончились на отметке в 61 руб...
Указом Президента России Владимира Путина в отставку был отправлен глава УМВД Томской области Игорь Митрофанов, а глава региональных УЭБ и ПК МВД Константин Савченко, которого все называют правой рукой Митрофанова, арестован по подозрению в получении взятки с местных предпринимателей. Инициатором ра...
Погибшим в теракте в Стамбуле оказался миллиардер из Иордании. Основатель компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф стал жертвой злоумышленника в новогоднюю ночь. В клубе Reina бизнесмен с приятелем Ассафом Наврасом решил отпраздновать Новый год. Вследствие вооруженного нападения оба мужчины погибли. Их су...